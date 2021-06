Ciclista investito in via Lumignacco

Incidente stradale, questa mattina, verso le 11.30, in via Lumignacco in prossimità dell'incrocio con via Agrigento, a Udine. Un ciclista di 65 anni del luogo è stato investito da un 80enne alla guida di una Lancia Musa, anche lui residente in città. Il ciclista, che proveniva da via Pozzuolo, stava pedalando diretto verso il centro quando è avvenuto l'impatto con la vettura guidata dall'80enne.

Nell'impatto il ciclista è finito a terra ed è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave. Il 65enne è stato però trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio udinese per le cure del caso.

Gli agenti della Polizia Locale di Udine sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.