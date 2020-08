Ciclista investito in via Planis

Incidente, questa mattina verso le 9.45, a Udine, in via Planis, in prossimità di via Guarnerio D'Artegna. Un ciclista di 60 anni, di Udine, è stato investito da una Bmw guidata da un 23enne, residente in città. La dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Udine, intervenuta per i rilievi di rito. Entrambi i mezzi coinvolti stavano procedendo lungo via Planis, provenienti dal centro cittadino, ed erano diretti verso la periferia quando, giunti all'altezza della via D'Artegna, è avvenuta la collisione.

Il ciclista ferito lievemente è stato portato in ospedale a Udine in ambulanza.