Un ciclista 25enne è rimasto ferito, nel primo pomeriggio, poco prima delle 15. Mentre viaggiava in sella alla sua bici lungo via San Daniele, all'altezza di piazzale Osoppo, si è scontrato con un'auto, che arrivava da via Caccia, per cause al vaglio della Polizia locale.

Il giovane ciclista ha rimediato ferite serie; soccorso dai sanitari, è stato trasportato all'ospedale di Udine.