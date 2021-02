Ciclista investito in via San Rocco a Udine

Incidente, verso le 14, in via San Rocco, a Udine, tra un'auto e una bicicletta. Ad avere la peggio un ciclista, S.F. di 50 anni, residente in città, che ha riportato lievi lesioni. Alla mguida dell'auto, una Opel Corsa, una 38enne di Udine. L'esatta dinamica è al vaglio del personale della Polizia Locale di Udine, intervenuta ad effettuare i rilievi di rito. Si e' soltanto potuto appurare che la conducente dell'autovettura, proveniente dal lato della periferia cittadina, procedeva sulla via San Rocco in direzione del centro citta'. Giunta all'altezza del civico numero 341 circa, addiveniva a collisione con il ciclista.

Il ciclista è stato trasportato tramite autolettiga al Pronto Soccorso del nosocomio udinese, per gli accertamenti del caso.