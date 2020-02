Ciclista investito in via Selvuzzis

Ennesimo incidente tra le vie Lumignacco, Selvuzzis e Gonars, a Udine. Un'auto e una bicicletta, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi, si sono sacontrate poco dopo le 14 di oggi, martedì 4 febbraio.

Ad avere la peggio è stato un ciclista di Udine di 37 anni che è stato trasportato all'ospedale del capoluogo friulano in ambulanza.

Alla guida dell'auto una 75enne residente a Pozzuolo che al momento dell'incidente stava percorrendo via Lumignacco diretta verso la periferia. Giunta all' intersezione con via Selvuzzis ha impattato contro il velocipede che si trovava in via Gonars, diretto verso la Ziu.