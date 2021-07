Ciclista investito in viale Palmanova, a Udine

Un giovane ciclista è stato urtato da un'auto nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 luglio, poco prima delle 17, in viale Palmanova, a Udine. Il giovane, che stava rientrando dal lavoro, stava percorrendo il viale in direzione del centro città, quando per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un'auto condotta da un uomo, che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Il ciclista, nell'impatto è finito a terra, riportando una probabile frattura a un braccio.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Udine e l'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane, trasportandolo all'ospedale del capoluogo friulano.