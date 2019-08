Ciclista investito tra le vie Pasolini e Cotonificio

Un ciclista di 47 anni di Udine è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina alle 8, a Udine.

Un'auto Kia Cee'd, guidata da L. E., 43 anni residente nell'hinterland, per cause in corso di accertamento ha urtato il ciclista che percorreva via Pier Paolo Pasolini diretta verso il centro città. Il ciclista, stava procedendo su via del Cotonificio diretto verso viale Cadore. Il ciclista, rimasto ferito a seguito

dell'urto, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto è intervenuta la

pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Locale di Udine.