Ciclista morto a Chions, vittima di assideramento

Flavio Favretto, il 53enne trovato senza vita ieri mattina, a Villotta di Chions, è morto per assideramento. L'uomo, secondo quanto stabilito dall'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale Lucio Bomben, sarebbe caduto da solo dalla bici la notte precedente al ritrovamento, finendo nel fosso in via Marconi, in 20 centimetri di acqua circa. Non riuscendo ad alzarsi e ad uscire, è rimasto immobile nell'acqua. Le temperature rigide e l'acqua fredda hanno determinato il suo decesso.

Solo la mattina dopo, una passante ha visto la bici abbandonata sul ciglio della strada e quindi il cadavere, lanciando l’allarme. Ma per il 53enne non c’era più nulla da fare.

Il pm Federico Facchin aveva affidato l’ispezione esterna della salma proprio per escludere che a causare la caduta fosse stato un incidente o un investimento. Non sarà, quindi, necessario eseguire l’autopsia.