Ciclista s'infortuna nel bosco tra Dardago e Aviano

Oggi alle 12.30 è arrivata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco la richiesta di soccorso per un ciclista caduto lungo un sentiero nel bosco tra Dardago e Aviano. La persona, in seguito alla violenta caduta, lamentava dolori in altre parti del corpo.

Sul posto veniva inviata la squadra speleo alpino fluviale di Pordenone e la squadra di Maniago, che raggiungevano a piedi, assieme all'equipaggio del 118, la zona dell'infortunio.

In perfetta sintonia con i sanitari, i pompieri hanno stabilizzato il ferito, portato a braccia lungo il sentiero per qualche centinaio di metri, ovvero fino a raggiungere il fuoristrada che, nel frattempo, si era avvicinato il più vicino possibile, su un'impervia mulattiera. Percorso il restante tratto di strada, il ciclista veniva finalmente caricato sull'ambulanza e portato al pronto soccorso di Pordenone per gli accertamenti.