Ciclista sbalzato in strada da un guasto meccanico

Soccorso alpino regionale impegnato, anche oggi, in numerosi interventi.

Attualmente, alle 14, sono in corso due interventi: uno ad Artegna Montenars per persona scivolata sul sentiero che porta alle cascate e a Fielis di Zuglio per persona persa.

Un altro intervento è stato effettuato nei pressi della rocca di Monfalcone, dove un ciclista del 1964 di Ronchi è caduto, procurandosi varie escoriazioni e un trauma alla spalla con sospetta frattura. L'uomo è caduto per un guasto meccanico, sembrerebbe causato dal blocco del pignone (un ingranaggio a ruota dentata) ed è stato sbalzato sulla strada bianca che stava percorrendo. Sul posto una squadra di soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l'ambulanza. L'uomo è stato protetto con un collare, stabilizzato, imbarellato e poi condotto per trecento metri a spalla in barella fino all'ambulanza.