Ciclista stroncato da un malore fatale

Malore fatale per un ciclista che questa mattina, poco prima di mezzogiorno, mentre stava pedalando in sella alla sua bici, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Le persone che stavano transitando in quel momento hanno lanciato l'allarme chiamando il numero unico Nue 112, facendo intervenire sul posto un'ambulanza.

È successo a Doberdò del Lago lungo la strada del Vallone. Inutili le manovre di rianimazione: per il ciclista, un uomo di 61 anni della zona, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone.