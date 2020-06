Ciclista travolta alla rotonda tra viale Palmanova e via Melegnano

Poco prima di mezzogiorno, si è verificato un secondo incidente in città, a Udine. Stavolta, ad avere la peggio, una ciclista di 64 anni travolta da un'auto guidata da un uomo 60 anni di Caorle in viale Palmanova.

L'auto così come la due ruote erano dirette verso la periferia della città, quando nell'affrontare la rotonda in corrispondenza dell'intersezione con viale Palmanova e via Melegnano sono entrate in contatto. Rilievi da parte di una pattuglia della Polizia Locale di Udine che indaga sull'esatta dinamica dell'incidente.