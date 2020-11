Ciclista travolta da un'auto a Cervignano

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, a Cervignano del Friuli, all'altezza della rotonda del Lidl, sulla statale 14, nel tratto che prende il nome di viale Venezia, l'arteria che poi porta a Torviscosa.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una vettura e una bicicletta. Ad avere la peggio, rovinata sull'asfalto, la donna che pedalava installa alla bici.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio della Croce Verde di Cervignano e ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido; la donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Solo il luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco.