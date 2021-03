Ciclista travolta da un'auto, è grave

Grave incidente questa mattina, intorno alle 8, a Lestans, in via dell'Artigianato, di fronte alla ferramenta. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha travolto una ciclista.

Immediata la chiamata al 112 e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, insieme all'equipaggio di un'ambulanza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, a fattivo supporto del personale medico. Gravi le condizioni della ciclista.