Ciclista travolta da un'auto pirata, si cercano testimoni

La Polizia Locale di Udine cerca testimoni di un incidente avvenuto questa mattina, verso le 11, a Udine, in piazzale Marco Davanzo, nella zona del terminal studenti. Una donna di 45 anni - I.P. le sue iniziali - è rimasta ferita, dopo essere stata urtata da una vettura che non si è fermata per prestarle soccorso.



Si tratterebbe di un'auto di colore bianco, che dopo aver impattato contro la ciclista, facendola cadere, si è allontanata verso via Boccaccio. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Udine per le cure mediche. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Locale del capoluogo friulano.



Chi avesse informazioni utili da dare può chiamare il Comando di via Girardini, a Udine, allo 0432 127 2329 (attivo 24 su 24h).