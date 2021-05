Versa in gravi condizioni un ciclista di 65 anni di Pinzano al Tagliamento che, questo pomeriggio, è stato travolto da una vettura a Spilimbergo, in via Gradisca.

Dopo l'impatto, il conducente dell'auto si è allontanato senza prestare soccorso. Adesso lo stanno cercando gli agenti della Polizia Stradale di Spilimbergo.