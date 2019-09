Ciclista travolto da un'auto lungo la statale 14

Incidente questa mattina poco prima delle 6 sulla strada statale 14 tra Muzzana del Turgnano e Palazzolo dello Stella, in prossimità della rotonda che poi conduce a Pocenia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati un'auto e un ciclista. Ad avere la peggio è stato l'uomo che procedeva in sella alle due ruote. Soccorso dal personale medico, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza della strada, per il supporto al personale medico e per la messa in sicurezza dei mezzi.