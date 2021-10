Ciclista travolto sulla rotonda 'La di Moret'

Incidente stradale al confine tra Udine e Tavagnacco, alla rotonda 'La di Moret', poco dopo le 9.45 di oggi. Una persona in sella alla sua bicicletta, proveniente da via Cividina, è finita a terra dopo essere stata colpita da un'automobile, mentre era diretta verso via Padova. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Tavagnacco per i rilevi e la gestione del traffico.

Apparentemente lievi le conseguenze per il ciclista, che ha subito un trauma al volto, dopo l'impatto con il suolo. Inevitabili i disagi al traffico.