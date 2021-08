Ciclista urtato da un'auto a Cividale: ferito un 28enne

Incidente stradale a Cividale del Friuli, intorno alle 13.30, in località Sanguarzo. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, un uomo di 28 anni che stava pedalando in stalla la sua bicicletta è stato urtato accidentalmente dalla vettura di un uomo di 65 anni, entrambi di Cividale del Friuli. Caduto sull'asfalto, il ciclista è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Non è in gravi condizioni.