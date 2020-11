Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri ad Aquileia lungo via Beligna. Per cause in corso di accertamenti si sono scontrati un furgone e un ciclista.

Ad avere la peggio è stato l'uomo che viaggiava in sella alla bicicletta che è caduto a terra sull'asfalto, in prossimità del chiosco di ortofrutta.

L'uomo è stato trasportato precauzionalmente al pronto soccorso di Palmanova per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.