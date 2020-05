Ciclisti al pronto soccorso: due incidenti in Friuli

Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 18 maggio, sulle strade del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine.

Il primo è accaduto in via Nazario Sauro, a Invillino di Villa Santina. Vittima una pensionato di 80 anni che, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta, ha perso l'equilibrio ed è rovinato sull'asfalto.

Soccorso dai passanti, che hanno chiamato aiuto, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

A Colloredo di Monte Albano, invece, un ciclista si è scontrato con un'auto. Illeso, il conducente della macchina ha chiesto aiuto e sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza.

Il ciclista è stato trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli. Ha riportato lesioni piuttosto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Daniele.