Cigno investito lungo l'autostrada A4

Un grosso esemplare di cigno è stato travolto e ucciso questa mattina, intorno alle 9.30, lungo l'autostrada A4, poco dopo Latisana in direzione Venezia. È stato investito dal traffico veicolare nella parte della terza corsia.

Dopo le segnalazioni pervenute degli automobilisti, gli agenti della Polizia Stradale di Palmanova hanno raggiunto il punto dell'impatto e rimosso la carcassa. Nessun disagio per la circolazione. Non è la prima volta che in questa zona vengano travolti cigni o esemplari di oche per la presenza, nelle vicinanze, di aree umide che ospitano questi tipo di uccelli.