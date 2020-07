Cima Sappada, donna scivola lungo il sentiero

Nella tarda mattinata, intorno alle 12.28 allertata dalla Sores, la stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato cinque tecnici a Cima Sappada verso la Capanna Bellavista, sul colle omonimo, dietro l'abitato.

Qui una donna di Udine del 194 è caduta a quota 1.400 di altitudine, ruzzolando per alcuni metri lungo il sentiero naturalistico; si è fermata nei pressi di un albero, che ha bloccato un ulteriore scivolamento.

La donna lamentava dolori alla schiena e non riusciva a proseguire. I tecnici si sono avvicinati al punto dell'incidente con la jeep e hanno percorso a piedi duecento metri per raggiungerla. L'hanno stabilizzata adagiandola al materassino a decompressione e l'hanno riportata in barella sulla jeep, consegnandola poi in paese all'ambulanza, che si è diretta all'ospedale di Tolmezzo.