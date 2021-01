Cimolais, manutenzione della cabina di rilevamento della radioattività

I Vigili del Fuoco di Pordenone, questa mattina a Cimolais hanno effettuato un intervento di manutenzione di uno degli oltre 20 dispositivi gestiti dal Comando di Pordenone, dei 1.237 distribuiti in tutta Italia, che compongono la Rete Nazionale di Rilevamento della ricaduta radioattiva.

Tali strumenti di misurazione, monitorano e comunicano, 24 ore su 24, le variazioni in una determinata zona della radioattività al suolo, per garantire, la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni derivanti anche dall'impiego dell'energia nucleare, convenzionale e non convenzionale.

L'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia Nucleare e dall'uso di sostanze Batteriologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR) è inserita nelle attività istituzionali di Soccorso Pubblico e di Difesa Civile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.