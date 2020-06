Cimpello, quattro milioni per la nuova viabilità

"La riqualificazione della viabilità e del centro abitato di Cimpello è una delle opere prioritarie del mandato dell’amministrazione comunale, avviata con l’affidamento dello studio di fattibilità già nel primo mese dell’insediamento", spiega Roberto Corai, vicesindaco con delega ai lavori pubblici.

"L’opera, suddivisa in quattro lotti funzionali del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, interesserà la viabilità di collegamento tra lo svincolo autostradale di via Leopardi, piazza San Tommaso e via Carducci, fino al confine con il territorio di Azzano Decimo. Sarà riqualificata tutta la viabilità, realizzando ampie piste ciclopedonali, con l’istituzione di una “zona 30” in piazza. Sono previste tre rotatorie: una in ingresso all’abitato, all’altezza dell’incrocio con via Fratte, una in prossimità di via don Bianchini, e una al posto dell’attuale angusto incrocio con via Mazzini", spiega ancora Corai.

"La progettazione definitiva del primo lotto (il tratto dal ponte sul fiume Fiume al confine con Azzano Decimo) è già stata approvata dalla giunta comunale, mentre quella per il secondo (tra il ponte e via don Bianchini) e del quarto (rotatoria con via Fratte e passerella ciclopedonale sul fiume Fiume) è in fase di avanzamento. Al prossimo consiglio comunale è prevista l’adozione delle varianti urbanistiche necessarie agli espropri e alla realizzazione dei tre lotti, per le quali la Giunta comunale ha già deliberato l’individuazione dei soggetti da consultare per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero la Regione, l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale e l’Azienda Sanitaria".

"Secondo programma, sta procedendo anche l’iter per il terzo lotto (rotatoria con via Mazzini), nonostante i rallentamenti dettati dalla burocrazia e dal codice degli appalti. Per ovvi motivi operativi e per minimizzare i disagi, i cantieri dei vari lotti saranno avviati evitando il loro accavallamento", conclude Corai.