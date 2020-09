Cinghiale in A4, maxi incidente con cinque auto

Un cinghiale in A4, la scorsa notte, ha causato un maxi-incidente. Cinque le vetture coinvolte, poco prima dell'una, tra San Stino di Livenza e Portogruaro, verso Trieste, che non sono riuscite a evitare l'impatto con l'ungulato, entrato in autostrada probabilmente da un buco nella recinzione di sicurezza.

Cinque le persone ferite, tra le quali anche una 50enne friulana, ricoverata all'ospedale di Portogruaro in condizioni serie. La donna era scesa dal veicolo, guidato dal marito, per valutare i danni subiti, quando un'altra vettura l'ha travolta; nel violento impatto, è terminata contro il guard-rail.

"La notizia dell’incidente provocato da un cinghiale in A4 non fa altre che confermare, purtroppo, i nostri allarmi di lunga data". Lo dichiara Michele Pavan, presidente della Coldiretti Fvg, commentando la dinamica del sinistro in autostrada tra San Stino e Portogruaro. "Siamo al confine con la nostra regione, ma la situazione è evidentemente la stessa – osserva Pavan –. Questi animali, stimati in 20mila unità in Fvg, sono liberi di circolare nelle campagne e nelle aree urbane e provocano danni pesantissimi alle culture, mettendo pure a rischio la sicurezza dei cittadini".

Quella degli incidenti stradali è una delle tante, gravi conseguenze. "Stando a un’indagine della Coldiretti nazionale – prosegue il presidente della Coldiretti Fvg – in Italia ci sono 10mila incidenti stradali all’anno causati da animali selvatici, con 13 morti nei primi nove mesi del 2019 contro gli 11 registrati in tutto l’anno precedente. Questo ennesimo episodio deve necessariamente portare anche la nostra Regione a prendere in mano la situazione e a non limitarsi alle solite affermazioni di rito".