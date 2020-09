Cinghiali, scoperta un'area di foraggiamento illegale

I cinghiali, lo testimonia l'ultimo grave incidente accaduto in A4 appena pochi giorni fa, possono rappresentare un serio problema per l'uomo e per l'agricolutura. Per contenere il numero di esemplari, infatti, in regione esistono regole ben precise sul loro foraggiamento, ammesso soltanto nel periodo di apertura della caccia e con specifiche modalità.

Regola che evidentemente non tutti rispettano, come conferma l'indagine appena conclusa dei forestali del Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (Noava) del Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia. Nell'area di una riserva di caccia della pedemontana udinese, gli uomini del Noava hanno portato a termine un'attività d'indagine sul foraggiamento illegale del cinghiale, individuando alcune persone responsabili di tale pratica, successivamente segnalate alla Procura della Repubblica di Udine. I forestali hanno provveduto a sequestrare tutte le attrezzature utilizzate: distributori automatici di granella di mais che i denunciati integravano poi con frutta sparsa sul terreno e liquidi attrattivi per la selvaggina.



La Legge 221 del 2015, finalizzata al "contenimento della diffusione del cinghiale", dispone il divieto di alimentare tale specie per contenere la proliferazione dei cinghiali, e prevedeIl contenimento degli ungulati viene attuatoed evitare di rendere stanziali esemplari "nomadi" in zone dove la loro presenza può creare problemi quali l'interazione con la popolazione, danni all'agricoltura e, non ultimo, incidenti stradali.Come detto, quando invece è consentito, anche se in limitate quantità di alimento, così da attrarre gli animali per l'abbattimento. In quel periodo si possono alimentare gli ungulati con(nella quantità massima di 1 kg al giorno), mentre sono espressamenteNel mese di giugno, dalle attività di controllo del territorio operato dai forestali, è stato accertato che nella riserva di caccia della pedemontana udinese veniva praticata sistematicamente questa attività in siti diversi, nonostante la caccia fosse chiusa sino alla metà di settembre. Prova ne è la massiccia presenza di cinghiali nella zona!