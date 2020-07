Cinquantenne di Tarcento arrestato per violenza sessuale

Un 50enne di Tarcento è stato arrestato per violenza sessuale ieri mattina, venerdì 3 luglio, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cividale, insieme ai colleghi della Stazione locale. L'uomo è stato arrestato in flagranza del reato.

Venerdì mattina, nelle vie del centro collinare, il 50enne ha avvicinato una donna di 33 anni, palpeggiandola più volte, per poi darsi alla fuga quando questa è riuscita a chiedere aiuto.

I Carabinieri, coordinati e diretti dal Sostituto Procuratore Marco Panzeri, hanno subito individuato e arrestato l'uomo, che in passato era stato protagonista di un episodio simile, riuscendo però ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

L’arrestato è stato trasferito nel corso della stessa giornata presso la Casa Circondariale di Gorizia dove si trova in attesa di giudizio.