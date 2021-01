Cinque anni senza Giulio Regeni

Cinque anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni, ricercatore 28enne originario di Fiumicello, venne rapito al Cairo, in Egitto. Il suo corpo senza vita, straziato dalle torture e dalle violenze subite per mano dei suoi aguzzini, venne ritrovato ai margini di una strada che conduce ad Alessandria il 3 febbraio.

Per giorni non si è saputo nulla di lui nè di come fosse sparito nel nulla. Poi il tragico ritrovamento e i tentativi, da parte delle autorità egiziane, di fornire le più svariate ricostruzioni della morte. Giulio è stato investito, si disse. Ma i segni sul suo cadavere parlavano d'altro, di "tutta la violenza del mondo" che la madre, Paola Deffendi, ha più volte denunciato, ricordando il momento straziante nel quale ha riconosciuto il corpo del figlio "dalla punta del suo naso".

Da allora, molto si è detto su Giulio, scandagliando la sua esistenza alla ricerca di elementi poco chiari, ombre e scheletri, ipotizzando addirittura che il giovane friulano fosse una spia. Ma Giulio Regeni non aveva alcun lato oscuro e nessun ombra è riuscita a macchiare la sua figura, il suo lavoro, i suoi sogni infranti. Era un giovane studioso, appassionato e genuino. E proprio questa sua indole e la sua trasparenza hanno paradossalmente giocato un ruolo determinante nel suo destino.

L'Egitto per primo ha cercato d'infangare la sua memoria. Poi quando ogni ipotesi avanzata non ha retto più, è stata sterminata una banda di rapinatori comuni accusata dal regime di Al-Sisi di essere la responsabile di quanto accaduto. Si pensava così di mettere la parola fine a un caso diplomatico con il Governo italiano.

La verità, a distanza di cinque anni, dopo depistaggi, bugie, ostruzionismo, prove mai consegnate, e tanti, troppi, silenzi, grazie al lavoro degli inquirenti italiani, è arrivata a una svolta.

La Procura di Roma, a dicembre, ha chiuso le indagini, concludendo che Giulio è stato ucciso dagli 007 egiziani, dopo aver subito indicibili torture. E 13 - secondo i magistrati - sono anche i soggetti legati al rapimento e all'uccisione del ricercatore, ancora oggi ignoti. Per altri quattro agenti della National Security (Sabir Tariq, Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif ), invece, le prove di colpevolezza raccolte dalla Procura sono schiaccianti.

Grazie al lavoro della magistratura, si è riusciti a ricostruire gli ultimi spostamenti, le frequentazioni e le ricerche di Regeni, ma anche le sue ultime ore di vita, fatte di paura, sofferenza e agonia. Tutto ciò per inchiodare alle proprie responsabilità i colpevoli e ottenere giusitizia e verità. Quella verità chiesta a gran voce dai genitori, Paola e Claudio, dal loro avvocato Alessandra Ballerini e dal mondo intero.

Le ultime tappe

I genitori di Giulio Regeni, a inizio gennaio, assieme al loro legale, hanno depositato in Procura una denuncia contro il Governo italiano, che avrebbe violato una legge, la 185 del 1990, che vieta la vendita di armi a Paesi ritenuti responsabili di reati contro i diritti umani. Nel frattempo i coniugi Regeni continuano a chiedere il richiamo dell'ambasciatore italiano al Cairo.

Un appello al quale in questi giorni 110 associazioni regionali si sono unite, firmando una lettera indirizzata alle massime Istituzioni, per far sentire alla famiglia Regeni la propria vicinanza in questa battaglia che, negli anni, è andata avanti anche per tutte le altre persone che, proprio come Giulio, sono state incarcerate o messe a tacere dal regime di Al Sisi. Non ultimo Patrick Zaki, ricercatore dell'Università di Bologna, arrestato il 7 febbraio del 2020, non appena aveva fatto rientro nel suo Paese, e tuttora in regime di detenzione preventiva, prolungata di volta in volta a ogni nuova udienza.

L'Egitto, notificata la chiusura delle indagini a carico dei quattro 007 da parte della Procura di Roma, ha respinto le accuse, chiarendo che "non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura di Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto".

La scorsa settimana la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro agenti, accusati di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate.

"Continuate a sostenerci, ma vi chiediamo di smettere di diffondere dettagli sulle torture subite da nostro figlio durante la prigionia", avevano chiesto i genitori nell'ultima intervista a Che tempo che fa, lanciando anche un appello in vista del processo: "Nessuno si costituisca parte civile, perchè questo rallenterebbe l'inter giudiziario, già lungo e complesso, e porterebbe a maneggiare carte sensibili, che finirebbero chi sa dove".