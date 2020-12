Cinque clienti bevono nel locale, multe e chiusura

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Udine, i militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo friulano, durante i normali controlli per il contenimento della pandemia da Covid-19, hanno individuato un bar, nella zona di via Riccardo Di Giusto, dove il titolare, un uomo di 55 anni di Udine, aveva permesso a cinque clienti di consumare bevande all'interno del locale, in violazione delle normative vigenti.

I Carabinieri hanno provveduto quindi a multare i clienti e lo stesso titolare. È scattata anche la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività per cinque giorni.