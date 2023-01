Cinque colpi in un giorno e un magrissimo bottino

Cinque colpi a danno di persone anziane in un solo giorno, su entrambe le sponde del Tagliamento. Di questo dovrà rispondere davanti al giudice una nomade di 30anni, residente a Tavagnacco, rinviata a giudizio oggi dal Gup di Udine Mariarosa Persico per furto in abitazione e rapina.

Secondo le accuse, il 7 febbraio 2020 la donna e una complice visitarono cinque case tra Pinzano al Tagliamento e San Daniele, tre volte entrando di nascosto e mettendo a soqquadro l'abitazione, in due occasioni facendosi aprire dai padroni di casa. In un caso si allontanarono perché sorprese dalla proprietaria a rovistare in bagno, nell'altra immobilizzarono il malcapitato per prendergli i contanti dal portafoglio. Magrissimo il bottino raggranellato quel giorno: in tutto 160 euro in banconote.