Cinque dipendenti positivi alla Ceccarelli

Cinque dipendenti positivi al Covid-19 sono stati riscontrati nella ditta di friulana Ceccarelli Group. Si tratta di cinque persone residenti a Udine che si trovano in isolamento domiciliare insieme ai familiari.

"Lavorano tutti nello stesso ufficio operativo" spiega a Telefriuli Giacomo Bertoli, responsabile amministrativo del Gruppo. "I tamponi sono stati eseguiti dopo che uno di loro ha manifestato dei lievi sintomi influenzali".

"L'attività della Ceccarelli continua normalmente, grazie a un sistema di protezione che abbiamo adottato, per evitare che, in caso di contagio, potessero essere coinvolti più dipendenti. I nostri collaboratori risultati positivi sono in buone condizioni. Siamo in stretto contatto con loro così come con il Dipartimento di Prevenzione", conclude Bertoli.