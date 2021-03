Cinque migranti fermati a Prata

I Carabinieri della Stazione di Prata hanno rintracciato e denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione cinque cittadini stranieri - un pakistano e quattro afghani - di età compresa tra i 16 e i 28 anni.

Ieri mattina, poco prima delle 11, in via Orderzo era stata segnalata la presenza dei clandestini in strada. I giovani hanno detto di essere partiti alcuni mesi fa dai Paesi di origine, giungendo in Romania lo scorso febbraio. Da lì hanno approfittato di un autotreno diretto in Italia e poi si sono allontanati a piedi all’insaputa dell’autotrasportatore che, constata la loro presenza, ha chiamato il 112.

Visitati sul posto dal personale medico del 118, al termine delle procedure per l’identificazione, i tre maggiorenni sono stati affidati a una struttura di accoglienza, mentre i due minorenni sono stati accolti dal centro di Montereale Valcellina, come disposto dalla Prefettura di Pordenone, dove rimarranno per il periodo di quarantena.

Analoga vicenda si era verificata il 25 febbraio con il rintraccio a Pasiano di sei afghani.