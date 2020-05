Cinque migranti nascosti in un Tir a Fernetti

Viaggiavano nascosti a bordo di un camion proveniente dalla Serbia e diretto in Italia, nella speranza di eludere i controlli doganali. Il loro viaggio clandestino è stato interrotto, sabato 9 maggio sera, da una pattuglia della Polizia di frontiera di Trieste, nei pressi dell’autoporto confinario di Fernetti, che ha eseguito una perquisizione all'interno del Tir, scoprendo cinque migranti nascosti all'interno.



Con i Vigili del fuoco di Trieste e il supporto del personale medico 118 ASL Trieste, dal telonato del camion sono stati fatti uscire cinque migranti di nazionalità afghana, tra cui un minorenne, che si erano creati una sorta di nicchia tra gli scatoloni del Tir.



I migranti, che sono risultati tutti in buono stato di salute, sono stati identificati. Tutti hanno chiesto protezione internazionale e, in ottemperanza all’ultimo Dpcm, sono stati affidati ad alcune strutture dove dovranno rimanere per 14 giorni per la quarantena e la sorveglianza sanitaria.

Il controllo rientra nell’operazione 'Strade sicure', per il contrasto della migrazione clandestina lungo la Rotta balcanica.