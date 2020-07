Cinque migranti rintracciati a Monfalcone

Questa mattina, a Monfalcone, sono stati rintracciati altri cinque migranti di origine pakistana. Dai primi accertamenti, riferisce il sindaco Anna Maria Cisint, tutti presentavano leggeri sintomi di febbre. "Si tratta di un episodio gravissimo", premette il sindaco. "Anche per il rischio concreto di un possibile focolaio d'importazione, essendo quella di oggi la giornata del tradizionale mercato settimanale. I contagi d'importazione che caratterizzano le casistiche di questo periodo, mettono in discussione l'impegno virtuoso che la comunità del Friuli Venezia Giulia ha saputo efficacemente mostrare. Il Comune di Monfalcone, nell'esprimere la preoccupazione per questo stato di cose, appoggia pienamente l'azione del Presidente Fedriga che sta richiedendo quelle misure di contrasto all'immigrazione clandestina sul nostro territorio la cui urgenza è resa evidente dalla vicenda dei 5 pakistani indispensabili altresì anche dal punto di vista della tutela sanitaria della nostra popolazione".