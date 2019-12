Cinque persone intossicate dal monossido

Intorno alle 14, a Prata di Pordenone, i Carabinieri della Stazione Locale sono intervenuti in via Opitergina dove, per cause accidentali, dovute al malfunzionamento di una stufa a pellet, sono rimasti intossicati cinque cittadini stranieri, di cui due donne di 47 e 18 anni, e tre uomini di 50, 68 e 71 anni.

Sono stati trasportati all'ospedale di Trieste e sottoposti a terapia di disintossicazione in camera iperbarica. Non sono in pericolo di vita; l'abitazione è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco e posta sotto sequestro.