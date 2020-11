Circo Orfei bloccato a San Daniele: serve un aiuto per gli animali

Questo 2020 ha messo a dura prova diversi settori che hanno affrontato un lockdown, a primavera, e ora si trovano costretti ad affrontare nuove restrizioni. A San Daniele, da fine ottobre, l'allegra carovana del Circo Armando Orfei è bloccata dal nuovo Dpcm, impossibilitata a muoversi e ad aprire al pubblico almeno fino al 3 dicembre.

Oltre al danno economico, dovuto al blocco dell'attività, c'è anche la preoccupazione per le bestiole (tigri, asinelli, cavalli e cammelli) che fanno parte integrante del circo. Dopo giorni di fermo e inattività, infatti, gli animali hanno bisogno di cibo. Il Comune di San Daniele si è dimostrato attento alla tematica, cercando di aiutare lo staff del circo a far fronte all'emergenza, ma tutto ciò non basta.

Il sindaco di San Daniele, Pietro Valent, il 5 novembre scorso ha effettuato un sopralluogo nell'area dove è stato allestito il tendone, incontrando il titolare Armando Orfei.



– scrive il sindaco -! Già tanti concittadini hanno manifestato concreta solidarietà, l’Amministrazione non sarà da meno”.Numerose, appunto, le associazioni, privati e le realtà locali si sono date da fare con il passaparola per portare aiuti agli artisti e agli animali del Circo Orfei.

Oggi, la Pro Majano lancia ancora un appello su Facebook rivolto a tutti coloro che possono aiutare e “dare una mano al circo Orfei, fermo da settimane. Le persone e gli animali hanno bisogno di cibo, quindi se qualcuno è in grado di intervenire, al di là del pensiero che ognuno ha o può avere su questi tipi di spettacoli, lo faccia perché la situazione è seria”.