Circola con un'assicurazione falsa, maxi multa

Durante alcune indagini effettuate dalla Polizia Municipale di Monfalcone, la scorsa settimana è stata fermata una ventenne che circolava con un certificato assicurativo dell'auto falsificato. Dopo ulteriori controlli il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la conducente è stata sanzionata con una multa di 860 euro. Continuano le indagini da parte della Polizia locale per provare a intercettare l’autore dell’assicurazione falsa.

La Municipale raccomanda ai cittadini di verificare sempre che le agenzie assicurative a cui si affidano siano iscritte all’Isvass (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Nella stessa giornata un settantenne è stato intercettato senza patente. Dopo alcuni controlli, le forze dell’ordine hanno constatato che quest’ultimo non solo aveva già la patente revocata, ma era già stato sanzionato per aver guidato senza titolo. Sono quindi scattati il sequestro del veicolo e la segnalazione in Procura.

Nella serata di sabato, attraverso la segnalazione di un cittadino, gli agenti si sono recati in via Sant’Ambrogio per un controllo in un locale. Arrivati sul posto hanno trovato il proprietario, un cittadino bengalese e altre due persone che consumavano bevande all’interno. I tre uomini sono stati sanzionati con una multa di 400 euro; gli agenti hanno disposto anche la chiusura del locale per cinque giorni.