Circola in A28, ma dovrebbe essere in carcere

Deve scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e furti con tanto di uso della violenza. Un cittadino rumeno di 46 anni è stato arrestato dalla Polstrada, in A28, in prossimità dello svincolo di Pordenone.

A carico dell’uomo, che viaggiava in un veicolo condotto da un connazionale, è stato subito identificato dagli agenti che, attraverso la consultazione delle banche dati in dotazione alle forze di polizia, risultava un alert di rintraccio. Il cittadino rumeno è stato arrestato e condotto in carcere a Treviso.