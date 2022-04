Circola in moto senza patente né assicurazione: 6.500 euro di multa ai genitori

Circola a bordo di una moto senza patente nè assicurazione: 6.500 di multa ai genitori. Nei giorni scorsi, a Udine, gli agenti della polizia giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Udine, hanno sorpreso nella zona di Borgo Stazione un quindicenne alla guida di un motociclo da cross sprovvisto di targa e di copertura assicurativa. Durante il controllo è emerso che il giovane non era in possesso della patente di guida e non aveva l'età per poter guidare quel tipo di motociclo.

Il ragazzo veniva è anche stato trovato in possesso di una targa appartenente ad un altro motociclo e risultata rubata.

Sia il motociclo, sia la targa sono stati sequestrati ed a carico di uno dei genitori, in qualità di responsabile delle violazioni amministrative commesse dal minore, sono state comminate sanzioni per un importo di circa 6.500 Euro.