Ancora una mattinata difficile per i pendolari del Fvg. Anche oggi, infatti, Trenitalia segnala che è in corso un’anomalia alla circolazione ferroviaria causata dal guasto all’infrastruttura a Cervignano smistamento. I tecnici Rfi sono sul posto per risolvere il problema.

Nel frattempo si segnalano ritardi e treni cancellati. Per chi da Udine deve raggiungere Trieste è consigliato scegliere i convogli via Gorizia.