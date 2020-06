Circonvallazione San Vito, conto alla rovescia agli sgoccioli per l’apertura

A San Vito al Tagliamento, nella giornata in cui per tradizione si festeggia il Santo patrono, è l’occasione per la Giunta comunale, guidata dal Sindaco Antonio Di Bisceglie, per un sopralluogo all’atteso cantiere della circonvallazione e per verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell’importante infrastruttura viaria.



La delegazione di amministratori ha incontrato una rappresentanza dell’Associazione temporanea d’impresa (Ati) formata da Adriastrade, impresa Coletto ed Ecovie che stanno ultimando l’opera,

effettuando una verifica dei lavori insieme al rappresentante dell’Ati, ing. Massimo Contandin, il quale ha confermato che non solo si rispetteranno gli 830 giorni a disposizione per completare l’opera, ma che la chiusura del cantiere avverrà entro il mese di giugno, in anticipo rispetto a quanto previsto da contratto.



Il cantiere è stato consegnato dall’Associazione temporanea d’impresa a febbraio 2018 e sono partiti dalla zona industriale Ponte Rosso. E proprio qui si è svolto oggi, lunedì 15 giugno, il sopralluogo del Sindaco e degli Assessori. E’ stato fatto il punto sugli interventi in questa fase finale. Dopo il collaudo del cavalcaferrovia, è stata completata la stesura del tappeto stradale tra la rotatoria R3 e R4. Quindi si è passati alla posa dei giunti e si sta avviando l’installazione delle barriere fono assorbenti sul cavalcaferrovia e guardrail R3-R4. Si sta quindi completando la segnaletica stradale e verticale così come le strade campestri, tempo meteorologico permettendo.



La fase finale vedrà redigere il verbale di ultimazione e quindi si potrà aprire la strada al traffico viario dopo i vari collaudi finali e il deposito dei documenti. In autunno, seguirà un’appendice delle opere e cioè il completamento delle aree verdi delle zone occupate dal cantiere con la idrosemina delle scarpate.A caratterizzare la circonvallazione sono cinque rotatorie, un sottopasso, un cavalcaferrovia a Prodolone, due ponti lunghi 15 metri. La spesa totale sfiora i 31 milioni di euro. “Siamo alle battute finali con il completamento della circonvallazione di San Vito al Tagliamento - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e prossimamente sarà percorribile così da mettere in sicurezza l’abitato sanvitese e poter consegnare alle imprese che stanno riprendendo l’attività dopo la fase di coprifuoco una infrastruttura utile a migliorare il trasporto delle merci e dunque come forte fattore di ripartenza”.