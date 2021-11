Cisterna carica finisce fuori strada

Il conducente di una cisterna di proprietà di una ditta slovena ha perso il controllo del mezzo intorno alle 9.30 di questa mattina, lungo l'ex provinciale che da Visco porta a Versa di Romans d'Isonzo, di fronte all'allevamento di Akita Americano. L'uomo, fortunatamente, non è rimasto ferito.

La cisterna, carica, è finita a bordo strada ma, fortunatamente, non si è rovesciata e non sarà necessaria, quindi, la complessa operazione di travaso. Nessun pericolo, quindi, persone e veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma la loro opera non si è resa necessaria.

La cisterna, infatti, sarà rimossa da un mezzo meccanico privato, della Costantin. Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova - Stazione di Cervignano del Friuli e Radiomobile.