Cisterna con acido cloridrico finisce fuori strada

Un’autocisterna che trasportava circa 13mila litri di acido cloridrico questa mattina, poco dopo le 6.30, è finita parzialmente fuori strada lungo la statale 13 Pontebbana, a Orcenico Inferiore di Zoppola. Il conducente del mezzo, che non ha riportato conseguenze, non era, però, in grado di riportare la cisterna sulla sede stradale.

E’, quindi, scattato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportati dal Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) della sede centrale di Pordenone e dall’autogrù arrivata dal Comando di Udine, per il recupero.

Considerata la pericolosità della sostanza a bordo, i pompieri hanno preso tutte le precauzioni del caso e inviato sul posto personale specificatamente addestrato, che ha accertato l’integrità della cisterna e l’assenza di fuoriuscite. Il mezzo è stato, quindi, riportato sulla sede stradale con l’aiuto dell’autogrù.

Il tratto della statale è stato temporaneamente chiuso per il tempo necessario a completare le operazioni.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale di Zoppola, per la gestione del traffico e i rilievi.