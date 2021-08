Cisterna di Gpl in fiamme lungo la A4

Autostrada A4 chiusa fra Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante – una cisterna che trasportava Gpl - che, intorno alle 11, ha preso fuoco. Autovie ha disposto la chiusura dell’entrata di Latisana verso Venezia e dell’allacciamento A4/A28 in direzione Trieste.

La Concessionaria ha istituito l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi è diretto verso Trieste e quella di Latisana per chi viaggia in direzione Venezia. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il 118.

Attualmente il traffico risulta congestionato nel tratto San Stino - Portogruaro in direzione Trieste e fra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia. Si registrano code anche in corrispondenza delle uscite obbligatorie di Latisana verso Venezia e di Portogruaro verso Trieste.

AGGIORNAMENTO (ore 13.30). Autostrada A4 ancora chiusa fra Portogruaro e Latisana, in entrambe le direzioni. Sono in corso, da parte dei Vigili del Fuoco di Venezia e Udine accorsi sul posto con diverse squadre, le operazioni di svuotamento della cisterna. Si stima che la riapertura dell’autostrada possa avvenire solo nella tarda serata.

Dopo aver spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, i pompieri esperti in operazioni connesse al rischio Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), provenienti dal nucleo avanzato di Mestre, sono al lavoro nelle lunghe operazioni di travaso del carico di gas.

Ancora critiche le condizioni della viabilità autostradale: si segnalano code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e in uscita allo svincolo di San Giorgio sempre verso Venezia.

Autovie consiglia, prima di mettersi in viaggio, di verificare la situazione del traffico in tempo reale sul sito www.infoviaggiando.it o chiamando il numero verde 800996099.