Cittadini rispettosi delle regole, 37 multe in Fvg

Mentre si attendono le nuove aperture, in programma da lunedì, quando - lo ricordiamo - ci si potrà muovere su tutto il territorio regionale senza bisogno dell'autocertificazione, i cittadini del Fvg, dal mare ai monti, si confermano molto rispettosi delle regole. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.161 verifiche delle forze dell'ordine, sono state 37 le sanzioni. In calo anche gli altri reati: nove le persone denunciate.

Grande attenzione anche da parte dei titolari degli esercizi commerciali: ieri, a seguito di 885 verifiche, non si segnala alcuna violazione alle disposizioni anti Covid.