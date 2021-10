Cividale, anziana investita da un'auto

Incidente in viale Libertà, a Cividale del Friuli, nel tardo pomeriggio di ieri. Una 80enne che stava attraversando la strada è stata investita da una vettura condotta da un uomo di 56 anni di Basiliano, al volante di una Kia.

La pensionata, del posto, è stata immediatamente assistita dopo essere rovinata sull'asfalto, all'altezza delle strisce pedonali. È sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso che hanno previsto anche l'invio, da parte della Centrale Sores di Palmanova, dell'elicottero sanitario, decollato dall'elibase di Campoformido.

La cividalese è stata trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato lesioni severe alla parte superiore del corpo ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, per rilievi, accertamenti e viabilità, i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.