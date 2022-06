Cividale, cantiere sul ponte del Diavolo

Il Comune di Cividale del Friuli avvisa che nel periodo compreso da lunedì 20 giugno e fino al 11 luglio sarà sospesa la circolazione veicolare sul Ponte del Diavolo per esigenze di carattere tecnico, per la salvaguardia della sicurezza della circolazione nonché per prevalenti ragioni di tutela dell’incolumità pubblica correlate all’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido sul ponte tra corso Paolino d’Aquileia e via Borgo di Ponte. Garantito, invece, il transito pedonale in sicurezza su ambo i lati del ponte.

L’ordinanza della Polizia Locale specifica che sarà deviato tutto il flusso veicolare proveniente dal centro lungo piazza del Duomo, largo Boiani, piazza Foro Giulio Cesare, via della Conciliazione, piazza XX Settembre, via Prep. di S. Stefano, via Fiore dei Liberi, via Foraboschi, via Manzano, via Trieste e via Borgo di Ponte e dalla periferia lungo via Manzano, via Foraboschi, via Fiore dei Liberi, via Duca degli Abruzzi, via Foramitti, via Perusini, via Mons. Liva, via S. Pellico, piazza Foro Giulio Cesare e largo Boiani.

L’assessore Giuseppe Ruolo spiega che “a fronte di qualche disagio per le auto, questo è un intervento che siamo riusciti a realizzare grazie a Fvg Strade per il Giro d’Italia. E’ un lavoro programmato, molto importante, che deve essere eseguito nella bella stagione e che si rende necessario per avviare il successivo intervento sui calcestruzzi del Ponte, intervento, però, che non comporterà modifiche alla circolazione veicolare. Abbiamo volutamente scelto questo periodo per evitare disagi alle scuole”.

“La programmazione degli interventi è definita – conclude Ruolo - visto che dopo questi due lavori sul Ponte del Diavolo, entro l’anno partiranno anche i lavori sul Ponte Nuovo necessari a risolvere la problematica legata al giunto che crea molti e noti problemi soprattutto ai ciclisti”.