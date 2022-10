Cividale chiede il diritto alla salute

Ripristino dell’ospedale e rinforzo della rete dei medici di medicina generale. Sono queste le richieste che arrivano da Cividale del Friuli, i cui cittadini sono stati protagonisti di due azioni significative in tal senso.

Nella mattinata di sabato 8 ottobre, infatti, il comitato “Io voglio l’ospedale di Cividale” ha organizzato una camminata per chiedere la riapertura del nosocomio nella città longobarda.

Il comitato si richiama alla legge Balduzzi n 70 del 2015 e chiede che siano ripristinati il pronto soccorso, la medicina per acuti con almeno 30 posti letto, una medicina generale, un day hospital, un day Surgery, la radiologia, un laboratorio analisi e prelievi come presidio di medicina sul territorio.

Sempre Cividale è stata al centro, lo scorso 29 settembre nell’aula del Consiglio regionale, di un’interrogazione urgente della consigliera Simona Liguori, in merito alla carenza dei medici di medicina generale in un distretto che è anche privo di presidio di Pronto soccorso. “Abbiamo portato in aula le segnalazioni che ci sono arrivate da diversi cividalesi in merito al pensionamento di un altro professionista – commenta Liguori -. Abbiamo ascoltato le rassicurazioni dell’assessore regionale alla Sanità e ci aspettiamo che queste vadano a favore delle persone, in particolare di quelle per le quali la medicina di prossimità è essenziale, cioè anziani e pazienti fragili”.