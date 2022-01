Cividale, rubato un ecocardiografo dall'ospedale

Furto di un nuovo ecocardiografo, del valore di circa 20.000 euro, dagli ambulatori del presidio ospedaliero di Cividale del Friuli. Ad accorgersi che l'importante strumento diagnostico era stato sottratto sono stati, nella giornata di ieri, i responsabili dell'area sanitaria.

I ladri hanno forzato una porta e, senza essere visti, hanno smontato velocemente il macchinario per poi allontanarsi repentinamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i Carabinieri di Cividale del Friuli per un primo sopralluogo e per tutte le indagini.